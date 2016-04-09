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  • Алдонин: «Странно говорить о том, что «Мордовия» легла под ЦСКА»

Алдонин: «Странно говорить о том, что «Мордовия» легла под ЦСКА»

9 апреля 2016, 23:08
12

Бывший футболист ЦСКА и «Мордовии» Евгений Алдонин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о матче 23-го тура РФПЛ между московским и саранским клубами. Напомним, ЦСКА обыграл «Мордовию» со счетом 7:1, и Дзюбе эта победа показалась чересчур легкой.

«Команда подходит к матчам в разном состоянии и говорить о том, что «Мордовия» легла под ЦСКА, странно. Если Артем позволяет себе такое сказать, то пусть думает так. Но я бы не согласился с этим мнением.

У «Мордовии» в понедельник был напряженный матч за шесть очков с «Крыльями», клуб из Саранска пытается сохранить прописку в Премьер-лиге. Поэтому хотелось бы поменьше слышать таких острых слов по сегодняшней встрече.

Не берусь комментировать эти слова. Пусть это остается на совести того футболиста, который это сказал», – поделился своим мнением Алдонин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мордовия Зенит Алдонин Евгений Дзюба Артем
Комментарии (12)
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msbleff
1460234370
Дзюба,человек с длинным языком и маленьким мозгом.
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RUSARM
1460238062
А что игрочишка завидно стало?? Включай мозги иногда,язык твой-враг твой,смотри не пожалей в дальнейшем!!
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Zeff
1460251314
Можно сказать иначе. ЦСКА грубо взгромоздился на Мордовию и овладел ею 7 раз и каким то образом ещё и сами себя умудрились.
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noalias
1460258911
Женя просто понимает футболистов Мордовии и болельщиков. Давно ли сами раком стояли против Португалии? А так вообще да, легла и еще просила.
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APchelov
1460263275
Пару лет назад сама Бразилия умудрились слечь под немцев
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zeni
1460263535
Легла сто пудов..
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leon1968
1460270995
"Конечно у нас все матчи договорные".Другого варианта нет и не может быть...А то,что ЦСКА очень нужна была победа-об этом и не говорится.
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Garrincha58
1460288437
конечно что то тут не чисто ЦСКА не может больше двух мячей забить а тут сразу 7 а в первом круге что это было 4-6 не бывает такого просто так
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Зенит 2015
1460291308
А что, разве не легла? Гинеру, учитывая ошибки в прошлой игре, в которой он хотел выиграть бесплаптно, бабло заносить пришлось в перерыве, а сейчас занёс перед игрой.
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