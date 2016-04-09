Алдонин: «Странно говорить о том, что «Мордовия» легла под ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА и «Мордовии» Евгений Алдонин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о матче 23-го тура РФПЛ между московским и саранским клубами. Напомним, ЦСКА обыграл «Мордовию» со счетом 7:1, и Дзюбе эта победа показалась чересчур легкой.

«Команда подходит к матчам в разном состоянии и говорить о том, что «Мордовия» легла под ЦСКА, странно. Если Артем позволяет себе такое сказать, то пусть думает так. Но я бы не согласился с этим мнением.

У «Мордовии» в понедельник был напряженный матч за шесть очков с «Крыльями», клуб из Саранска пытается сохранить прописку в Премьер-лиге. Поэтому хотелось бы поменьше слышать таких острых слов по сегодняшней встрече.

Не берусь комментировать эти слова. Пусть это остается на совести того футболиста, который это сказал», – поделился своим мнением Алдонин.