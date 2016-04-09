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    Дзюба: «Странно, что сам Слуцкий «Мордовии» не забил»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после встречи 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» рассказал о том, как забивал свой сотый мяч в карьере, а также отметил, что «Мордовия» подозрительно легко дала себя обыграть ЦСКА (1:7).

    – Трудным получился 100-й гол?

    – Там кто-то из защитников мяч неожиданно пропустил, Олег Шатов не выключился из эпизода надо отдать ему должное. Олег черпачком перекидывал голкипера, в перекдладину попал. Тут ко мне мяч отлетел. Может, вернулось ко мне за эпизод в матче с ЦСКА. Тогда не бутсой ударил, а чем-то другим. То ли галиком, то ли еще чем. Очень приятно забить в таком матче. В таких трудных матчах в таких эпизодах все и решается. Два трудовых гола занесли, можно сказать. Это ключевая победа. Гонка продолжается. Сейчас увидели, что «Мордовия» вытворила с ЦСКА. Я не знаю... Это позорище, если честно. 7:1. С нами они приезжают, 0:0 убиваются. А тут добро пожаловать – забивайте все. Леонид Викторович там случайно не забил, нет? Пародия, если честно. А мы к ним приедем скоро, они убиваться станут.

    – У вас, кстати, не видно с собой мяча.

    – А его уже забрали. Расписались все – персонал, игроки. Все, кто был в раздевалке. Мне его уже в Петербурге отдадут.

    – Туннеля вам теперь не избежать?

    – Ну, туннель будет не только у меня, но и у Боаша. Я его уже поздравил с трехсотым матчем. Кокорин тоже забил первый. Так что втроем пройдем.

    – С трибун показалось, что вы о чем-то часто беседовали с Белоруковым. О чем?

    – Да не сказать, чтобы беседовали, просто успокаивал, говорил и с Зайцевым. Просто Белоруков любит поболтать на поле, говорун, любит поскандалить, завести, попрессинговать судью. Так что где-то успокаивал, где-то просто что-то обсуждали. Но ничего такого, рабочие моменты. У нас же не хоккей!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2016 17:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 10 апреля 2016, 13:03

      Артём любит языком молоть.Этого у него не отнять.

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 10 апреля 2016, 11:59

      у Дзюбы знатно пригорело)

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 10 апреля 2016, 10:50

      Молодец игрочище. И хватит рот затыкать.

      -1
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      Рейтинг: +10

      Ooops) 10 апреля 2016, 04:33

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +84

      bw17 10 апреля 2016, 00:55

      Дзюба большой пиз..абол.. Нельзя так неуважать коллег по цеху..

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 9 апреля 2016, 23:20

      я думаю не только ему всем показалось что матч купленный )))

      1
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 9 апреля 2016, 19:56

      Как бы Дзюба не поплатился за свой язычек, а то Слуцкий забъет ему,что то ,куда то!!

      5
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 9 апреля 2016, 18:43

      Остроумие включил!!!))

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      Рейтинг: +628

      somn 9 апреля 2016, 18:25

      Дзюбе надо не болтать языком, а работать на поле с полной отдачей. Тогда и результат будет.

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > somn 10 апреля 2016, 10:53

      Дзюба в основе и голы забивает, и результат есть. А языком пусть работает.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 апреля 2016, 18:22

      Забил бы и Слуцкий. Но на такое безобразие денег видимо не хватило.

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      Рейтинг: +1481

      GM > Zeff 9 апреля 2016, 19:11

      ЦСКА - не Газпром-Питер. Тратит ровно столько, сколько надо.

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