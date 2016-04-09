Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кобелев: «Тренер всегда думает об отставке»

9 апреля 2016, 22:26
5

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после поражения в матче 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:4) ответил на вопрос о своей возможной отставке.

«Тренер, когда подписывает контракт, всегда думает об отставке. Решать руководству. Никто не обещал легкий сезон. Никто не предполагал, что мы будем внизу, но все понимали, что сезон не будет легким.

Извиняюсь перед болельщиками. Надо терпеть всем вместе. Все-таки, когда ребята бьются, болельщики это чувствуют. Одно дело винить за поражение, и другое дело – винить за нежелание играть. Я с себя вины не снимаю», – сказал Кобелев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
111Hunter111
1460234006
wdfe
Ответить
Outlaw
1460242023
С таким составом сложно на что-то рассчитывать (
Ответить
арейская
1460246654
"Динамо" играли как могли и желание победить чувствовалось, вот только так сложилось, что соперник был злее на игру и всё у него получалось
Ответить
zadira56
1460269924
Кобелеву можно только посочувствовать.С молодыми пацанами придется повозиться. Вот только где - в Премьер-лиге или в ФНЛ? Ему нужно время.
Ответить
СЛАВА 81
1460274525
Кобелев сам сказал, что состав хорошо укомплектован и готов бороться за самые серьезные задачи. В итоге "фшик". Увольнение тренера смотрится как никогда предсказуемо.
Ответить
Главные новости
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
1
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
2
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
2
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
8
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
6
Все новости
Все новости
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
8
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
15
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
1
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
6
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
13
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
2
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
7
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
127
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+