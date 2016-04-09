Кобелев: «Тренер всегда думает об отставке»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после поражения в матче 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:4) ответил на вопрос о своей возможной отставке.

«Тренер, когда подписывает контракт, всегда думает об отставке. Решать руководству. Никто не обещал легкий сезон. Никто не предполагал, что мы будем внизу, но все понимали, что сезон не будет легким.

Извиняюсь перед болельщиками. Надо терпеть всем вместе. Все-таки, когда ребята бьются, болельщики это чувствуют. Одно дело винить за поражение, и другое дело – винить за нежелание играть. Я с себя вины не снимаю», – сказал Кобелев.