«Манчестер Юнайтед» интересуется Налдо

Защитник «Вольфсбурга» Налдо заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, англичане уверены, что 33-летний футболист решит проблемы в обороне команды.

«Мы не хотим его отпускать. Мне сложно даже подумать о том, что он покинет нашу команду», – сказал спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс.

Соглашение футболиста с «волками» истекает в 2017 году. Сам Налдо заявил, что ему интересен переход в такой именитый клуб.

«Манчестер Юнайтед» – топ– клуб с богатой историей. Не буду говорить, что мне это неинтересно», – отметил он.