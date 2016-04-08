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    Ташуев: «Мы та команда, которая играет со «Спартаком» весьма удачно!»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака». В нынешнем сезоне краснодарцы обыграли москвичей в чемпионате и в Кубке со счетом 3:0 и 1:0 соответственно.

    «У нас бог любит троицу. Мы ведь та команда, которая играет со «Спартаком» весьма удачно! Шучу, конечно. Игра будет сложная. Понимаем, что психологическое состояние «Спартака» сейчас не очень хорошее после поражения от «Ростова». Потому «красно-белые» будут особо настраиваться на нас. А нам отступать некуда, мы будем играть в свой футбол и стараться достичь максимального результата», – сказал Ташуев.

    Матч «Спартак» – «Кубань» состоится в воскресенье, 10 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2016 23:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +281

      serhz 9 апреля 2016, 12:12

      Ташуев !--много стал балаболить! Ты сначала из зоны вылета команду уведи , а потом будешь рассказывать про удачи со Спартаком.

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 9 апреля 2016, 10:56

      Кубани ПобедИ!!!!

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 9 апреля 2016, 09:22

      Удачи Кубани !

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 апреля 2016, 08:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хлопнем семечки, а потом бомжатник

      -4
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK > REDWHITE_ 9 апреля 2016, 14:06

      А хочешь я предскажу будущее? Свой свинарник обосрется перед Зенитом ,потом ты будешь в своем стиле ныть что виноваты судьи, там забивали со стандартов, повезло или еще что то. И будешь дальше гордиться своей поросятницей, которая даже в ЛЕ не попадет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 апреля 2016, 08:33

      Бедная Кубань, завтра вся страна смотрит на судей...

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2016, 03:40

      Играла........................

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 апреля 2016, 00:35

      Рейтинг моих личных ожиданий от этой игры колеблется между спокойной (2:0) победой москвичей (т.к. мысли кубанцев на подсознательном уровне завалены тратами словно с неба свалившейся з/пл. за неск-ко м-цев) и просто веселеньким футболом с массой нереализованных моментов, но с точно таким же (2:0) исходом. Поэтому буду болеть за веселуху, надеясь что голов окажется раза в два больше, а кто в итоге победит - на сей раз без разницы.

      -1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 9 апреля 2016, 00:04

      Кубани-удачи

      0
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