Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Генеральный директор «Динамо» выступил с заявлением по Кобелеву

    Генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев заявил, что руководство московского клуба полностью доверяет главному тренеру Андрею Кобелеву. Напомним, сегодня появилась информация о том, что «Динамо» может возглавить Юрий Красножан.

    «Ситуация вокруг главного тренера нагнетается после каждой неудачи команды. Но ведь наша команда сейчас строится, и руководство клуба видит и ценит ту работу, которую проделали в этом сезоне команда и главный тренер. Поэтому руководство клуба полностью доверяет Андрею Николаевичу Кобелеву», – сказал Сысоев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2016 22:09
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 апреля 2016, 11:34

      Не трогайте Андрюху дайте нормально работать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Omanid87 9 апреля 2016, 11:08

      АНК лучший вариант для Динамо. Только почему-то его всегда зовут,когда играть некому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 9 апреля 2016, 09:49

      Дайте Андрею время-он хороший специалист. Две трети команды надо распродать - много пассажиров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      GOOOI 9 апреля 2016, 09:35

      При Черчесове дела по лучше были,и не какого доверия,сейчас нету результатов и полное доверие .Вот так работают футбольные чины.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Lnxg > GOOOI 9 апреля 2016, 11:01

      При Черчесове вливались бабки и за них спрашивали. А сейчас Динамо играет в свою силу. Ребята, у вас Дьяков в защите, какой результат?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 9 апреля 2016, 09:32

      Андрей Николаевич не виноват. Эксперимент с Российскими футболистами не удался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 апреля 2016, 08:51

      Кончилось Динамо!(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 9 апреля 2016, 08:28

      в ФНЛ есть тренеры и похуже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 9 апреля 2016, 08:05

      Развязки ждать осталось не долго.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 9 апреля 2016, 04:20

      так и должно быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 9 апреля 2016, 00:30

      ж

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11