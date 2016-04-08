Ибрагимович: «Про меня можно снять фильм «Ибракадабра» в стиле «Рэмбо»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович рассказал о том, что задумывается о создании автобиографического фильма.

«Многие люди снимают обо мне и моей жизни кино и зарабатывают на этом деньги. Но раз главным героем являюсь я, то съемки должны проходить под моим контролем.

Сейчас идут переговоры. Про меня можно было бы снять множество фильмов. Было бы хорошо сделать что-то в стиле «Рэмбо I» – «Рэмбо V». Фильм можно было бы назвать «Ибракадабра» и снять десять частей», – приводит слова Ибрагимовича Dagens Industri.