Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ибрагимович: «Про меня можно снять фильм «Ибракадабра» в стиле «Рэмбо»

Ибрагимович: «Про меня можно снять фильм «Ибракадабра» в стиле «Рэмбо»

8 апреля 2016, 22:01
6

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович рассказал о том, что задумывается о создании автобиографического фильма.

«Многие люди снимают обо мне и моей жизни кино и зарабатывают на этом деньги. Но раз главным героем являюсь я, то съемки должны проходить под моим контролем.

Сейчас идут переговоры. Про меня можно было бы снять множество фильмов. Было бы хорошо сделать что-то в стиле «Рэмбо I» – «Рэмбо V». Фильм можно было бы назвать «Ибракадабра» и снять десять частей», – приводит слова Ибрагимовича Dagens Industri.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DarkJoy
1460144538
скромный
Ответить
LTY
1460144929
Это в его стиле)
Ответить
Jack24
1460145181
А лучше в стиле Джеки Чана
Ответить
vanesss1981
1460149635
даёшь Кристинку на главную роль!!!
Ответить
шеффилд таун
1460171074
Во клоун , слыхали!!!??
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1460240555
Шуткует, как обычно)
Ответить
Главные новости
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
1
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
1
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
5
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
18
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Все новости
Все новости
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
Вчера, 20:19
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
Вчера, 17:20
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
Вчера, 16:10
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
Вчера, 09:47
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
Вчера, 09:20
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
5 августа
2
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову
5 августа
5
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
4 августа
5
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
4 августа
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
4 августа
2
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+