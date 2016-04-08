Агаларов: «Эта ничья идет нам в копилку»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал игру своих подопечных в матче 23-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

«В первом тайме ребята выглядели хорошо и в принципе выполнили то, о чем мы просили. Во второй половине игры подсели. В любом случае эта ничья идет нам в копилку.

Что касается незасчитанного гола в ворота «Ростова» в конце матча, то ничего спорного в этом эпизоде не было. Игрок шел на вратаря, судья принял правильное решение», – сказал Агаларов в эфире канала «Наш футбол» после игры.