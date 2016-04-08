Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ковалевски: «Мало кто ожидал такого успеха от «Легии» под руководством Черчесова»

Ковалевски: «Мало кто ожидал такого успеха от «Легии» под руководством Черчесова»

8 апреля 2016, 17:26

Бывший голкипер «Легии» и «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о работе Станислава Черчесова в польском клубе. Напомним, что под руководством российского специалиста варшавская команда на данный момент лидирует в национальном чемпионате.

«Мало кто ожидал, что команда настолько быстро сможет выйти в лидеры. В этом большая заслуга нового тренерского штаба и Станислава Саламовича в частности. С его приходом «Легия» изменилась – появился характер, видна физическая подготовка. Все ждут побед и золотых медалей. Почти на каждой домашней игре аншлаги. А 100-летие клуба накладывает дополнительную ответственность, что повышает мотивацию тренерам и футболистам.

Черчесов спрашивает и требует с ребят, но перед журналистами он всегда их защищает, не позволяет раздувать какие-то темы. Все вопросы решаются в раздевалке. Не всем игрокам может нравиться такой стиль, но практически все они восприняли перемены и доказывают это результатами.

Мне самому было интересно посмотреть, как Черчесова воспримут болельщики. Оказалось, что никакого негатива нет, тренера быстро приняли, и все сейчас хорошо. За Черчесова говорят и результаты. Когда «Легия» отставала на 10 очков, не все верили в возможное чемпионство, а сейчас команда идет первой, показывает красивый футбол. Этим он добился уважения к себе», – отметил Ковалевски.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Легия Ковалевски Войцех Черчесов Станислав
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
1
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
1
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
5
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
18
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
5
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
18
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
14
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
1
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
13
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
127
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+