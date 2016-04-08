Ковалевски: «Мало кто ожидал такого успеха от «Легии» под руководством Черчесова»

Бывший голкипер «Легии» и «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о работе Станислава Черчесова в польском клубе. Напомним, что под руководством российского специалиста варшавская команда на данный момент лидирует в национальном чемпионате.

«Мало кто ожидал, что команда настолько быстро сможет выйти в лидеры. В этом большая заслуга нового тренерского штаба и Станислава Саламовича в частности. С его приходом «Легия» изменилась – появился характер, видна физическая подготовка. Все ждут побед и золотых медалей. Почти на каждой домашней игре аншлаги. А 100-летие клуба накладывает дополнительную ответственность, что повышает мотивацию тренерам и футболистам.

Черчесов спрашивает и требует с ребят, но перед журналистами он всегда их защищает, не позволяет раздувать какие-то темы. Все вопросы решаются в раздевалке. Не всем игрокам может нравиться такой стиль, но практически все они восприняли перемены и доказывают это результатами.

Мне самому было интересно посмотреть, как Черчесова воспримут болельщики. Оказалось, что никакого негатива нет, тренера быстро приняли, и все сейчас хорошо. За Черчесова говорят и результаты. Когда «Легия» отставала на 10 очков, не все верили в возможное чемпионство, а сейчас команда идет первой, показывает красивый футбол. Этим он добился уважения к себе», – отметил Ковалевски.