Дармиан: «АПЛ – лучший чемпионат в мире»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии Маттео Дармиан признался, что ему нравится выступать в английской премьер-лиге.

«Я уже успел полюбить этот чемпионат, поэтому хочу выступать здесь как можно дольше. После моего переезда из Италии все изменилось, поскольку теперь мне приходится выступать в топ-клубе.

Серия А – абсолютно другой турнир. В Англии уделяют много внимания физике, меньше – тактике, и это основное отличие между турнирами. АПЛ – лучший чемпионат в мире. К быстрому и силовому футболу нужно привыкать, но от этого никуда не деться, и я хочу прибавлять в мастерстве. Мои одноклубники и тренерский штаб делают все, чтобы я чувствовал себя счастливым, так что никаких проблем у меня здесь нет», – сказал Дармиан.