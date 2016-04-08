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Карпин: «У меня пока ничего не получилось в «Торпедо»

8 апреля 2016, 09:12
3

Главный тренер «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин считает, что «КАМАЗу» повезло сыграть с его командой вничью в матче 30-го тура первенства ФНЛ. Напомним, что «КАМАЗ» сравнял счет на последней минуте (1:1).

– В принципе все было под контролем. Опасности у наших ворот почти не было. А в конце так попасть, конечно… Игрок соперника, наверное, забил первый и последний мяч.

Можно свалить на невезение. «Торпедо» заслуживало победу, но это футбол. Соперник еще тысячу раз так ударит и не попадет.

– Вы уже почти год у руля «Торпедо». Что вам удалось сделать за это время, а что – не совсем?

– Видимо, еще пока ничего не получилось, глядя на то место, на котором идем. Рановато говорить, что что-то получилось.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Армавир КАМАЗ Карпин Валерий
Комментарии (3)
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KELT88
1460097515
Эх, Валера, Валера.....
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serhz
1460106884
Ничего -через 2-3-года Торпедо будет снова выходить из зоны Юг в ФНЛ. Если только Спартак опять Карпина не переманит.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460450298
"Каждый мнит себя стратегом"... Вероятно, Карпин мечтал повторить Одиссею Бескова, ну или хотя бы Построить Игру... Увы, для этого всего лишь нужно быть Тренером, а не просто своим парнем в команде, пусть даже амбициозным. Когда же амбиции не соответствуют уровню мастерства или таланта, они будут только мешать достижению цели.
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