Карпин: «У меня пока ничего не получилось в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин считает, что «КАМАЗу» повезло сыграть с его командой вничью в матче 30-го тура первенства ФНЛ. Напомним, что «КАМАЗ» сравнял счет на последней минуте (1:1).

– В принципе все было под контролем. Опасности у наших ворот почти не было. А в конце так попасть, конечно… Игрок соперника, наверное, забил первый и последний мяч.

Можно свалить на невезение. «Торпедо» заслуживало победу, но это футбол. Соперник еще тысячу раз так ударит и не попадет.

– Вы уже почти год у руля «Торпедо». Что вам удалось сделать за это время, а что – не совсем?

– Видимо, еще пока ничего не получилось, глядя на то место, на котором идем. Рановато говорить, что что-то получилось.