Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Овчинников: «Зенит» победил по делу»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о том, как в армейском коллективе восприняли выездное поражение от «Зенита» (0:2) в матче 22-го тура РФПЛ.

    «Поражение не может добавить уверенности, это понятно. Но и выбить из колеи команду такого уровня, как ЦСКА, ему не под силу. У нас собраны футболисты столь высокого класса, что они не надломятся из-за одной неудачной игры. Мы решаем большие задачи, впереди еще восемь туров, борьба за кубок.

    Пожалуй, «Зенит» победил по делу. Одна ошибка не может все решить. У нас не очень получилась игра в атаке, почти не создали моментов», — сказал именитый в прошлом голкипер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2016 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 8 апреля 2016, 09:42

      Команда которая достойно принимает и оценивает свое поражение вызывает искреннее уважение. Всегда приятно иметь достойных соперников.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 апреля 2016, 09:41

      Какая атака, Мусса должен играть на фланге с перемещением иногда в центр.
      Пора использовать в центре купленного игрока, хотя бы иногда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11