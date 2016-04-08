Фонсека: «Мы играли лучше «Шахтера»

По мнению главного тренера «Браги» Паулу Фонсеки, его команды играла лучше «Шахтера» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что встреча завершилась победой украинского клуба (1:2).

«Не могу сказать, что все уже. Теперь нам будет сложнее, конечно, но мы надеемся забить два гола в матче в Украине. «Брага» играла эффективно и немного лучше в нападении, чем наш соперник. В целом, во многих моментах мы были лучше.

Не могу выделить кого-то одного в «Шахтере», все хорошо играли», — сказал он.