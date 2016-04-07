«Мордовия» и Гордеев достигли договоренности о расторжении контракта

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев все же покинет свой пост. Как сообщает источник, клуб и специалист уже договорились о расторжении контракта. Завтра в матче 23 тура российской Премьер-лиги против московского ЦСКА саранской командой будет руководить Марат Мустафин.

Напомним, что ранее директор «Мордовии» Владимир Бибиков заявил, что Гордеев решил взять паузу в работе в связи с семейными обстоятельствами.

После 22 туров клуб из Саранска занимает 15 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков.