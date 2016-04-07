«Монако» может расторгнуть контракт с Дираром, если игрок не выплатит клубу штраф

«Монако» открыл дисциплинарное дело в отношении полузащитника команды Набиля Дирара. Причиной этого стал категорический отказ футболиста выплатить штраф клубу за свое неподобающее поведение и конфликт с судьей в февральском матче французского первенства против «Ниццы», который повлек за собой восьмиматчевую дисквалификацию.

Сообщается, что если 30-летний марроканец не изменит своего решения, с ним может быть расторгнут контракт. В текущем сезоне Дирар сыграл за «Монако» в 22 матчах, забил один гол и отметился семью результативными передачами.