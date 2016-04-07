Паллотта: «Рома» не собирается продавать своих звезд»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта заявил, что устал заниматься опровержением слухов о продаже тех или иных звездных игроков команды.

«Каждый день я читаю о том, что какие-то игроки будут проданы. Разговоры о возможной продаже Пьянича. Все это неправда. Никто об этом даже не думает, я хочу чтобы он остался. Я устал от этих слухов, они вредят клубу», – заявил Паллотта.

После 31 тура «Рома» занимает третью строчку в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в своем активе 63 очка.