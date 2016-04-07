Бибиков: «Гордеев взял паузу, к игре с ЦСКА «Мордовию» будет готовить Мустафин»

Директор «Мордовии» Владимир Бибиков прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Андрей Гордеев подал в отставку.

«Андрей Львович взял паузу. Попросил освободить его от исполнения обязанностей для решения семейных проблем. Мы пошли ему навстречу. Пока исполняющим обязанности команды будет Марат Мустафин. Именно он будет готовить «Мордовию» к матчу с ЦСКА. Что касается Гордеева, то пока не готов сказать, когда его судьба решится окончательно. Может быть, вернемся к этому вопросу после игры с армейцами», – сообщил Бибиков.

После 22 туров «Мордовия» занимает 15 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков.