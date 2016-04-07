Ташуев: «Сделаем все возможное, чтобы «Кубань» осталась в РФПЛ»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев заявил, что не думает о возможности увольнения с поста наставника команды.

«Нам практически все долги выплатили. Долг в миллиард рублей? Мне об этом ничего неизвестно, видимо, это накопилось за годы. Моя задача, чтобы команда работала с настроением. Полгода оно было не очень хорошее, сегодня стало получше.

Я не беспокоюсь за своe будущее в «Кубани»! Что мне беспокоиться? Я тренер, получаю удовольствие от работы, работаю по контракту. У меня все хорошо! Никаких вопросов о моем будущем на собраниях не поднималось. Моя задача как тренера – сохранить «Кубань» в Премьер-Лиге. Зачем мне распыляться и думать о чем-то другом? Я работал в экстремальной ситуации восемь месяцев. Держу команду на победном уровне, она бьeтся до конца. О дальнейшем я не думаю.

В оставшихся матчах борьба будет нешуточная. Каждый матч, каждое очко – в копилку. Нужно сражаться до конца! Сделаем все возможное, чтобы «Кубань» осталась в РФПЛ», – сказал Ташуев.