Думбия: «Варианты с Китаем я не рассматриваю»

Нападающий «Ньюкасла» Сейду Думбия признался, что вариант продолжения своей карьеры в Китае он не рассматривает, делая ставку на более именитый чемпионат Англии.

«Любому футболисту сложно сидеть на скамейке запасных. Но мне нужно было списаться в команду. Считаю, что мне это удалось. Сейчас пришло время показать себя в деле. Думаю, это случится уже скоро, хоть до конца сезона осталось не так уж много матчей.

Я больше не хочу возвращаться в «Рому». Хотя они по-прежнему владеют правами на меня. Я бы хотел оказаться в клубе, где я буду чувствовать себя лучше.

«Рома» не дала мне возможности продолжить выступать за ЦСКА, хотя я был готов подписать контракт еще на полгода. Но в римском клубе передумали. Так что выбор у меня был такой: либо сидеть в запасе в «Роме», либо попробовать другой чемпионат. Поэтому решил поехать в «Ньюкасл».

Варианты с китайскими клубами я не рассматриваю. Я хочу играть в хорошем чемпионате, не могу сказать этого про чемпионат Китая», – приводит слова Думбия Africa Top Sports.