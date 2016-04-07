Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Администрация Краснодарского края хочет сохранить «Кубань»

    Сложное финансовое состояние «Кубани» подтолкнуло администрацию Краснодарского края к активным действиям. Вчера состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя Совета директоров клуба Олега Мкртчана, по результатам которой последний попросил администрацию края принять часть его акций на безвозмездной основе, так как не в состоянии продолжить финансирование клуба.

    «Администрация Краснодарского края на сто процентов хочет сохранить клуб в премьер-лиге. Никто не стремится похоронить клуб. Наоборот, администрация проделала огромную работу, есть желание не просто сохранить клуб, а чтобы «Кубань» процветала и, пусть не сразу, но вернулась на свои прежние позиции, которые были два года назад, когда команда играла в еврокубках.

    Главный тренер на сегодняшний день работает. На данный момент вопрос о смене Ташуева не поднимался. Самое главное – для администрации Краснодарского края важно сохранить «Кубань» в Премьер-лиге. Это клуб с богатейшей историей, которой почти 90 лет. Клуб важно сохранить для города и болельщиков», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

    В текущем сезоне «Кубань» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 19 очков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2016 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      overlom 7 апреля 2016, 19:19

      Вот только хватит ли на это денег?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 7 апреля 2016, 12:13

      что бы эта администрация деньги отмывала.не видно,что эти деньги идут в клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 апреля 2016, 11:36

      Был в Ростове клуб СКА,кубок выигрывал. Ну и что

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11