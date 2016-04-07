Марселино: «Спарта» доставит нам проблем»

Главный тренер «Вильяреала» Марселино признал, что его команда является фаворитом в четвертьфинальном противостоянии Лиги Европы со «Спартой».

«Уверен, что «Спарта» доставит нам проблем. Мы не можем считать эту команду слабым соперником, иначе бы она не добралась до четвертьфинала Лиги Европы и не обыграла бы по дороге «Краснодар» и «Лацио». Возможно, мы в этой паре фавориты, но мы точно не станем думать, что уже вышли в следующий раунд.

На самом деле, мы проводим очень хороший сезон и стараемся привыкнуть к подобным успехам. Все это стало возможным благодаря игрокам», – признался Марселино.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Вильярреал» – «Спарта» пройдет в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.