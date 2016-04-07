Фонсека: «Шахтер» – один из фаворитов Лиги Европы»

Главный тренер «Браги» Паулу Фонсека считает своего соперника по четвертьфинальной стадии Лиги Европы одним из фаворитов этого турнира в текущем сезоне.

«Жду сложного матча против очень сильного клуба с богатым опытом в еврокубках. «Шахтер» – один из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы. У этой команды хорошая атакующая линия, но для нас эта миссия не является невыполнимой. Мы хотим сохранить ворота на замке и победить. Мы готовы и мотивированы. Верим, что у нас есть все, чтобы добиться успеха», – заявил Фонсека.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Брага» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.