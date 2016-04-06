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    Федун провел переговоры с Бердыевым

    Владелец «Спартака» Леонид Федун провел переговоры с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым о возможном назначении его наставником москвичей.

    Сообщается, что Федун предложил Бердыеву возглавить «Спартак» летом нынешнего года, а специалист выдвинул несколько условий. Так, Бердыев попросил возможности назначить своих людей на посты генерального директора, спортивного директора и руководителя медицинского департамента «Спартака».

    По информации источника, наставник «Ростова» обещал Федуну сообщить о своем решении в ближайшее время.

    Источник: Life

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    06.04.2016 20:34
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 апреля 2016, 14:14

      Что характерно информацию распространило армянское радио - Лайфньюсян, ага.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 апреля 2016, 10:37

      Что там Бекиевичу делать? Спартак превратился в тренерскую конюшню и
      конца не видно, пока не окажется в ФНЛ, история иногда повторяется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2016, 10:31

      Вот мусолят -ладно Спартачи и Ростовчане,но что здесь бомжики забыли ????? По ходу им где то но надо попиариться-на их ветках то пусто.Летом увидим кто врал -а кто сомневался.Как по мне так пусть он остается в свое клубишке-не нужен Спартаку тренер зарабатывающий такие гнилые очки как например в последнем матче.

      0
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 7 апреля 2016, 09:48

      Даже здесь зенит о***рался. Не видать голубым Курбана!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 апреля 2016, 09:19

      Что б вы сдохли,гады.Не дают покоя Ростову. Бекиевича отпустим только в сборную

      -1
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      Рейтинг: +18

      Mr.K 7 апреля 2016, 03:18

      Бердыев в Спартак и сам не пойдет и нахер там не нужен, да и дайте хоть одному тренеру с командой поработать, заебали менять тренеров и пророчить их смены!!..

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 апреля 2016, 01:19

      Пусть продолжает работать с "Ростовом", это у него хорошо получается и руководство клуба его во всём поддерживает, а с Федуном вряд-ли сработается

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 апреля 2016, 23:43

      Не дай Бог!Или, не допусти Аллах!!!))

      2
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      Рейтинг: +17

      гнус 6 апреля 2016, 23:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спортак- есть такая команда?

      -4
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      Рейтинг: +10

      Jayce > гнус 7 апреля 2016, 03:31

      Про секту такую слышал. Наверно они.

      -1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 апреля 2016, 23:22

      В сборную согласен, Бердыев лучший кандидат особенно на евро, он умеет играть с сильными соперниками.

      3
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