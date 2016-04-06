Райола: «Если Златан решит закончить с футболом, я запру его в тюремной камере»

Агент нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича Мино Райола ответил на вопросы о будущем своего клиента.

«На сегодняшний день приоритет Залатана состоит в том, чтобы хорошо закончить сезон. Результат в Лиге чемпионов не станет решающим для его будущего. Если Златан не хочет продолжать играть ради себя самого, то пусть сделает это ради меня! Если он уйдет из футбола, это будет похоже на то, что кто-то украл «Мону Лизу».

Если он хочет закончить карьеру, я запру его в тюремной камере, и он будет сидеть там, пока не передумает! Честно говоря, уход Златана стал бы преступлением против спортивной общественности», – сказал Райола.