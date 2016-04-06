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    Слуцкий: «Раскачивание – безобидная форма выхода эмоций. Я же не топором машу!»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свою привычку раскачиваться в кресле на скамейке запасных во время матчей.

    «Знаете, это инстинктивное движение, которое возникает у многих людей, когда они испытывают волнение или чувствуют ответственность. Думаю, это не самое критичное, что может быть. Я же не топором машу, отрубая части тела! Так что раскачивание – достаточно безобидная форма выхода эмоций», – сказал Слуцкий.

    Наставник объяснил, что его поведение не зависит от важности матча или сложности соперника.

    «Это не имеет значения. Ты должен войти в это состояние, тогда пропускаешь через себя каждый игровой эпизод, проникаешь в каждую деталь. А если ты не в нем, то это то состояние, в котором я сейчас с вами общаюсь – спокойно и уравновешенно».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2016 20:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +74

      koka7751 8 апреля 2016, 16:14

      А вид сзади ни как показать?

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 апреля 2016, 14:54

      Вообще-то это психическое отклонение)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 7 апреля 2016, 20:16

      Ну-у!! Так и лавочек не хватит !!! Все Леонид попереломает!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 апреля 2016, 17:30

      Обычная словесная диарея от Слуцкого.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 апреля 2016, 11:31

      "Я же не топором машу, отрубая части тела!"....было бы наверно эффективнее...)))

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 апреля 2016, 01:21

      Молодец Слуцкий, хорошо ответил на выпады оппонентов...

      2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 7 апреля 2016, 00:11

      Ты должен войти в это состояние, тогда пропускаешь через себя каждый игровой эпизод, проникаешь в каждую деталь. А если ты не в нем, то это то состояние, в котором я сейчас с вами общаюсь – спокойно и уравновешенно.

      Следуя сказанному, он что, реально каждую игру неуравновешенный псих???

      -3
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