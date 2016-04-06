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    Девич: «Билялетдинов в «Рубине» на мне поставил крест»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич, вернувшийся в столицу Татарстана этой зимой после аренды в «Аль-Райяне», рассказал о своем выступлении под руководством бывшего наставника казанцев Рината Билялетдинова.

    – Сейчас находите для себя объяснения, почему Билялетдинов отправил вас в дубль?

    – По спортивным качествам и отношению к тренировкам я уверен, что заслуживал быть в обойме. Может быть, не всегда в стартовом составе, но хотя бы на скамейке. И почему меня даже там не было – лучше его спросите. Но эти его слова в последнее время: что я не хотел играть, что преследовал свои цели… Ну, он этим себе только плохую рекламу сделал.

    – И не пытались как-то поговорить с ним, узнать его позицию?

    – Когда говоришь с человеком, а он смотрит влево-вправо, то понятно все. Я боролся-боролся, но в один момент понял: что бы ни делал, крест уже все равно поставили на мне. И поэтому решил уйти в аренду.

    – Раньше ни в одном клубе в дубль не отправляли?

    – Нет. Я на тот момент был игроком сборной, одним из лучших бомбардиров Украины. Вроде имя есть. Я не в дубле играть пришел.

    – И как успокаивали себя?

    – Ох-ох-ох. У меня вот сейчас даже мурашки идут, как вспоминаю. То, что тогда прошел… скажу только, что это стоило пережить ради того гола на «Энфилде». После него я наутро проснулся и сказал, что правильно сделал, перейдя в «Рубин». Сыграл бы я даже всего минуту, но этот гол стоил того.

    – А с Динияром как общаетесь?

    – У нас великолепные отношения! Он очень хорошо понимает футбол. И когда он физически в порядке, он может играть где угодно. И мне самому нравится быть с ним в команде.

    – Почему для аренды выбрали «Аль-Райян» – неужели не было вариантов престижнее?

    – Были, но я для себя решил, что если уж такая несправедливая ситуация со мной произошла, то я не уйду в команду, где условия будут хуже, чем в Казани. И «Аль-Райян» был единственным таким вариантом. Хотя звали в АЕК, например. В итоге даже от клуба из Катара пришлось требовать долг через ФИФА. Чем богаче человек, тем труднее от него получить деньги.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    06.04.2016 16:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 апреля 2016, 21:03

      Девич вроди и не хромой конь, да и опыта у него вагон с тележкой, небось для пиару на Евро-16 парняга засветиться возжелал..

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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 апреля 2016, 17:17

      Зачем это все выкладывать теперь спустя 8-9 месяцев? Девича хотите рекламировать или что?

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