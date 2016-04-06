Бывший арбитр ФИФА Бутенко выступил против видеоповторов

Бывший арбитр ФИФА Валерий Бутенко высказал мнение по поводу возможного введения видеоповторов в российской Премьер-лиге.

«Одно дело использовать видеоповторы в хоккее, где паузы предусмотрены: то смена игроков, то шайба вылетит за пределы площадки, то нарушение правила зоны. В футболе лишние остановки будут нарушать цельность зрелища, возникнет много искусственных пауз. Система определения гола, введeнная недавно в международных матчах, необходима в важных моментах, когда решается судьба матча. Для всего остального есть арбитры.

Да, судейские ошибки есть, но это часть игры, поэтому видеоповторы не нужны. К тому же грубых ошибок не так уж и много. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Многое зависит от психологической устойчивости рефери. Например, у бокового судьи в матче «Ростов» — «Спартак» было мало опыта выступлений на высоком уровне, поэтому он и не справился», – заявил Бутенко.