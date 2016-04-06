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Бывший арбитр ФИФА Бутенко выступил против видеоповторов

6 апреля 2016, 15:36
13

Бывший арбитр ФИФА Валерий Бутенко высказал мнение по поводу возможного введения видеоповторов в российской Премьер-лиге.

«Одно дело использовать видеоповторы в хоккее, где паузы предусмотрены: то смена игроков, то шайба вылетит за пределы площадки, то нарушение правила зоны. В футболе лишние остановки будут нарушать цельность зрелища, возникнет много искусственных пауз. Система определения гола, введeнная недавно в международных матчах, необходима в важных моментах, когда решается судьба матча. Для всего остального есть арбитры.

Да, судейские ошибки есть, но это часть игры, поэтому видеоповторы не нужны. К тому же грубых ошибок не так уж и много. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Многое зависит от психологической устойчивости рефери. Например, у бокового судьи в матче «Ростов» — «Спартак» было мало опыта выступлений на высоком уровне, поэтому он и не справился», – заявил Бутенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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Диктор
1459947636
В одном он прав-увы в названном матче боковой арбитр запорол всю игру.
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vladimir-7
1459947972
Против потому, что трудно будет скрыть возможность подсуживать команде, которая заплатила. Т.о. коррупция сохранится.
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msbleff
1459951028
с видеоповторами футбол превратится в блевотину. Кому тогда будем кричать "судья пидорас", кого будем обвинять в проигрыше ?
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FanatSerj
1459951066
Сказачник - пауз в футболе нет, а когда судья принимает спорное решение и за ним потом 5 минут пол команды бегает высказывая ему всю свою "любовь" это не пауза? По мне так самое важное сейчас это сделать что то с определением офсайда, судьи просто физически уже не успевают за текущими скоростями в футболе, нужна автоматическая система в купе с человеком которые на пару смогут секунд за 10 определить офсайд и сообщить главному если боковые профукали. Судей из за ворот убрать, эксперимент уже давно провалился.
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порт
1459951322
А я за. Кто сильнее?
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МасСуд
1459951455
А может пропадут взятки из судейских карманов????
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Pizarro
1459952710
Запрет на повторы - это оправдание своей(судейской) некомпетентности или предвзятости. В любом случае повторы много времени не займут, ведь их будет не так много за матч. Для Бутенко судейские ошибки - это часть игры, а для игроков это порой футбольная судьба. Пусть вспомнит , что "творил" Крондл в матче "Челси"-"Барселона", а когда сборная России не поехала на чемпионат Мира после матча с Болгарией. Судья после этого матча ушел на "заслуженную" пенсию. Господин Бутенко, хочу напомнить Вам очень "мутный" пенальти в матче "Динамо" Брянск - "Орел", в котором решалась судьба выхода команд в 1-й дивизион. Вспомнили кто судил тот матч - ВЫ господин Бутенко!!!!
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VVK13
1459956677
нормальный отмазон мало опыта, а команде проигравшей от этого легче?
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тигрик
1459958282
Дядя ты глупый, не неси пургу
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андрей андреев
1459962800
Я за Ростов и за повторы. Мы бы всё-равно победили Спартак,коню ясно(не цска)
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