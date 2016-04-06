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    Зидан: «Хамес и Иско играют важную роль в команде»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжает защищать своих подопечных Хамеса Родригеса и Иско, которые в последнее время неоднократно подвергались критике. По словам наставника команды, оба хавбека имеют отличные перспективы в «королевском» клубе.

    «Это трудности, с которыми сталкивается каждый тренер. Лично я хочу видеть на поле всех, в том числе и Иско с Родригесом. Но дело в том, что мне приходится выбирать. У нас 22 игрока, а нам нужно выбрать всего 11. Хамес и Иско до конца сезона они будут играть в команде важную роль», — сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    06.04.2016 06:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 апреля 2016, 09:33

      врет араб

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 6 апреля 2016, 08:14

      Ну на скамейке им так себе играется, если честно.

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