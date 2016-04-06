Зидан: «Хамес и Иско играют важную роль в команде»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжает защищать своих подопечных Хамеса Родригеса и Иско, которые в последнее время неоднократно подвергались критике. По словам наставника команды, оба хавбека имеют отличные перспективы в «королевском» клубе.

«Это трудности, с которыми сталкивается каждый тренер. Лично я хочу видеть на поле всех, в том числе и Иско с Родригесом. Но дело в том, что мне приходится выбирать. У нас 22 игрока, а нам нужно выбрать всего 11. Хамес и Иско до конца сезона они будут играть в команде важную роль», — сказал Зидан.