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    Лапочкин не назначен на матчи 23-го тура РФПЛ

    Арбитр Сергей Лапочкин не получил назначения на поединки 23-го тура РФПЛ. Напомним, что после матча 22-го тура «Ростов»«Спартак» (2:0), глава РФС Виталий Мутко заявил о возможности отстранения арбитра от судейства игр Премьер-лиги. Причиной тому стали два ошибочно засчитанных Лапочкиным гола в ворота красно-белых: и в первом, и во втором случае судья был обязан отменить взятие ворот из-за офсайда.

    Также министр спорта предложил провести процедуру проверки на детекторе лжи всей судейской бригады.

    Полный список арбитров, назначенных для обслуживания матчей 23-го тура РФПЛ, выглядит так:

    «Анжи» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Павел Кулалаев (Волгоград); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Амкар» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Андрей Будогосский (Москва).

    ЦСКА – «Мордовия»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Уфа» – «Терек»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Краснодар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Спартак» – «Кубань»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    «Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    Источник: РФС

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    05.04.2016 19:59
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 апреля 2016, 22:53

      Картина ясна.Посмотрим как будут судить Ростов дальше. Если очевидно будут засуживать как в начале 2014,тогда нафиг он вообще нужен этот российский футбол.Пусть Мутко его и смотрит.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > андрей андреев 5 апреля 2016, 23:07

      Николаев вроде с Динамо игру судил.Когда в Ростове играли.Будем посмотреть,как говорится.

      2
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      Рейтинг: +16

      MM90 5 апреля 2016, 22:50

      «Спартак» – «Кубань»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); Гы-гы-гы! Этапять! Хотя, этим кб днарям хоть сам Пьерлуиджи, всё равно рыдать будут, дергая Мутко за штанину.

      3
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      Рейтинг: +28

      Ixms 5 апреля 2016, 22:08

      В общем, намёк судьям ясен я думаю. Теперь судьи не только перестраховыаться будут с офсайдами но и подсвистывать нужным Мутко командам.Ни первое, ни второе не в пользу футбола

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 22:01

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      Не нравиться ПРАВДА ????? Минуса лепите-в этом вся ваша сущность.

      -7
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Диктор 5 апреля 2016, 22:51

      Ты где тут правду увидел? Не для нашего футбола.Сила денег ,авторитетов вот наша правда.Ростов выиграл и это факт кто бы что не говорил писал поливал грязью.Это естественно не нравится москве и питеру.Ростов к сожелению недолго будет наверху заклюют офсайдами пенальтями левыми.Вот если спартак забил из этих положений так это нормально было бы,да возмущались пару часов и забыли все иникто и никогда судей не вспоминал бы....

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 21:57

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      Почитал весь бред снизу и честно я в шоке-ребята два офсайта-два гола-вы вообще о чем???????????? Мне бы хотелось бы знать если бы с вашей командой подобное произошло -ваша реакция какая бы была ????? Будьте уже мужиками если вам вообще знакомо такое понятие.

      -6
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      Рейтинг: +28

      Ixms > Диктор 5 апреля 2016, 22:02

      Почему не ноешь по поводу назначения московского судьи на матч Ростова? Про питерского в матче со Спартаком, три дня вонял.

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Ixms 5 апреля 2016, 22:10

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      Да мне вообще плевать на твой дворовый клуб.Я за чистый футбол.

      -8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Ixms 5 апреля 2016, 22:11

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      И еще-воняют люди которые воспитали такое быд-ло с таким запасом слов.

      -9
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      Рейтинг: +28

      Ixms > Диктор 5 апреля 2016, 22:11

      Нет, ты за Спартак.

      2
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      Рейтинг: +28

      Ixms > Диктор 5 апреля 2016, 22:18

      А, ну конечно )) началось про родителей. С тобой всё ясно, удачи.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Ixms 5 апреля 2016, 22:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что тебе не понравилось-следи за метлой своей тогда-или же я все списываю-на недостатки воспитания.

      -8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > 5 апреля 2016, 22:28

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      Я бы вообще этого питерского судью пожизненно дисквалифицировал бы.Другим урок будет-судите честно.

      -6
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 5 апреля 2016, 22:49

      АААААА!!!!Клоун,это ты будь мужиком!Три дня уже прошло,а ты как баба ноешь.Тебе не стыдно?Нытик.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 5 апреля 2016, 22:51

      У тебя,быдло колхозное,воспитание вообще отсутствует.Раз уж ты родителей приплетаешь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 5 апреля 2016, 22:55

      Ростов дворовой? Так делайте себе москальскую лигу и играйте(Зенит возьмите ещё)

      2
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      ...
      Рейтинг: +7

      Диктop > Yurok161 5 апреля 2016, 23:22

      Я просто пидераст, у меня весеннее обострение

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +939

      Riot Zero > Диктор 5 апреля 2016, 23:22

      Чмыротинец ты уже 4 день ноешь, да первый с оффсайда, но второй чистый, Полоз на одной линии с защитниками Спартака находился. Скажи спасибо Бухарову, что третий из-за его пальцев не засчитали. Успокойся и прими поражение мужественно.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7

      Диктop > Riot Zero 5 апреля 2016, 23:29

      Просто анальный зуд. Прашу понять и простить

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 5 апреля 2016, 20:58

      Что за неприкрытая травля "Ростова"? Наш футбол реально в 90-ых застрял.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 5 апреля 2016, 20:49

      http://www.sports.ru/footbтере
      к походу тоже сливать будет питерский судьяall/1038810999.html

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 5 апреля 2016, 20:44

      и что ?

      0
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      Рейтинг: +71

      Ден61 5 апреля 2016, 20:42

      Как всегда тянут Московские клубы за уши,обидно господин (как принято Вас называть) Мутко.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 апреля 2016, 20:42

      Теперь судьи и чистые голы Ростова будут отменять по указанию МуДДДко! Лучше бы он своим делом занимался!

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