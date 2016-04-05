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  • Кириченко: «Такое ощущение, что кому-то очень не нравится первое место «Ростова»

Кириченко: «Такое ощущение, что кому-то очень не нравится первое место «Ростова»

5 апреля 2016, 12:52
21

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко выразил мнение, что разговоры о судействе на матче 22 тура чемпионата России между желто-синими и московским «Спартаком» не имеют под собой почвы.

«Честно говоря, смешит вся эта истерия, которая разведена вокруг голов, даже министр спорта вмешался. Не знаю, что там такого невероятного сделали судьи. Во-первых, второй гол забит по правилам, там не было офсайда у Полоза, который был на одной линии с игроками «Спартака». Первый гол, да, там 20 сантиметров офсайд, пол-корпуса, может быть.

Такое ощущение, что кому-то очень не нравится первое место «Ростова», кому-то оно мозолит глаза. Понятно, что играли со «Спартаком», тут и ветераны подключились. Я понимаю, что «Ростов» многим не нравится, в том числе со своими финансовыми проблемами, но зачем это переносить на поле, на футболистов? Не деньги играют в футбол, там играют футболисты. Это не очень приятно видеть и слышать», – заявил Кириченко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Кириченко Дмитрий
Комментарии (21)
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mahan
1459851311
Если бы такие же мячи забили бы Ростову, то разговоров было в 1000 раз больше, и не удивлюсь если подали жалобу на переигровку.
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REDWHITE_
1459852236
на кол питерских свистков и все дела
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Тяп-Ляп.
1459853990
Патамушта пидарасы спартаковские расплакались на всю страну.
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С-Пб on-line
1459854058
Во как заорал потрескавшийся рот москвабада от ростовского хуйЦА!!!
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Заря
1459854177
Да там такой оффсайд милиметровый, что даже самый зоркий судья не разглядит. Плюс ко всему есть негласное предписание для судей, что в спорных ситуациях решать вопрос в пользу атакующей команды.
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Тяп-Ляп.
1459854964
Ростов на две галавы выше Сраптака,тут есть от чего расплакаться.и ссучать ножками.
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Зарема лис
1459856117
Как может не нравится команда герой,которая со своими проблемами и бюджетом играет в такой футбол,если Ростов выиграет чемпионат Я буду очень рад(Болельщик Спартака)(А Спартак со своей игрой еще не достоин)
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Зарема лис
1459856448
А болельщики зени даже рот свой не открывайте,у вас бомжей проклятых столько бабла,Топ-тренера,а толку 0!Когда у Спартака были деньги,топ-тренер и футболисты классные,он громил всех и вся,а вы блять бенфику обыграть не можете!
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Varnes
1459857469
Ростов - молодцы! Кому не нравится текущее первое место - болельщикам других команд, футболистам, тренерам. Чемпионат это соревнование, по другому быть не может! А про критиков из СпаМа, ну проиграли, ну обиделись, с кем не бывает.
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vgarakh
1459857747
Странно - это все, один миллиметровый офсайд, а столько шума на разном уровне, скоро Путин должен что-то сказать по этому поводу. Кириченко прав, руководству РФС не нравится положение Ростова в турнирной таблице. Они привыкли видеть ее другой.
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