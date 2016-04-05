Кириченко: «Такое ощущение, что кому-то очень не нравится первое место «Ростова»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко выразил мнение, что разговоры о судействе на матче 22 тура чемпионата России между желто-синими и московским «Спартаком» не имеют под собой почвы.

«Честно говоря, смешит вся эта истерия, которая разведена вокруг голов, даже министр спорта вмешался. Не знаю, что там такого невероятного сделали судьи. Во-первых, второй гол забит по правилам, там не было офсайда у Полоза, который был на одной линии с игроками «Спартака». Первый гол, да, там 20 сантиметров офсайд, пол-корпуса, может быть.

Такое ощущение, что кому-то очень не нравится первое место «Ростова», кому-то оно мозолит глаза. Понятно, что играли со «Спартаком», тут и ветераны подключились. Я понимаю, что «Ростов» многим не нравится, в том числе со своими финансовыми проблемами, но зачем это переносить на поле, на футболистов? Не деньги играют в футбол, там играют футболисты. Это не очень приятно видеть и слышать», – заявил Кириченко.