Мамаев: «После гола Смолова стало ясно, что победу не упустим»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает, что его команда не выпадала из чемпионской гонки, что и показал удачный выездной матч с «Динамо».

«Я бы не сказал, что таймы различались по игре. И до, и после перерыва «Динамо» действовало на контратаках. Просто в первой половине встречи нам забили с пенальти, а во втором тайме нам гораздо лучше удалось реализовать свои моменты. А в целом игра складывалась для нас неплохо. Кроме того, хорошо, что не пропустили при счете 2:1.

Безусловно, важно было забить в самом начале второго тайма. И не спорю, что нам очень повезло, когда Погребняк не смог реализовать свой момент. А когда Смолов забил третий мяч, наверное, это тоже можно назвать ключевым эпизодом. После этого стало ясно, что мы матч доведем до победы.

Вернулся ли «Краснодар» в гонку за чемпионский титул и еврокубки? А мы разве из нее выбывали? Если «Краснодар» и опустился на несколько мест в таблице, то это только из-за того, что все наши конкуренты провели удачные матчи, а мы играли последними в туре. Как все было в таблице до 22-го тура чемпионата, так и осталось после его окончания», – считает Мамаев.

Напомним, что матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Краснодар» завершился со счетом 1:4.