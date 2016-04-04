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    Бышовец: «ЦСКА будет первым по итогам сезона»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что чемпионом России в текущем сезоне станет ЦСКА.

    «По итогам 22-го тура можно выделить четырех явных лидера — ЦСКА, «Зенит», «Ростов» и «Локомотив», которые претендуют на чемпионство. Многое будет зависеть не от нынешнего количества очков, а от того, насколько стабильно команды будут играть в оставшихся матчах, не теряя темпа. Это замечание касается «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», который сегодня имеет разницу в четыре очка от ЦСКА. Но нужно учитывать факт, что иногда потеря очков зависит не от усилий и мастерства футболистов, а от ошибок, которые допускают судьи.

    К первой позиции в турнирной сетке традиционно ближе команды, которые становились чемпионами в прошлых сезонах и у которых сегодня достаточный потенциал и ресурс. ЦСКА и «Зенит» разыграют два первых места. У «Локомотива» также есть шанс вырваться вперед, но многое определится от очной встречи с «Ростовом».

    После вчерашней игры против «Зенита» нельзя списывать ЦСКА со счетов. Достаточно оступиться в одном матче, и происходит рокировка. При этом «армейцам» может хватить одной победы, чтобы преодолеть этот психологический барьер, который притормозил движение ЦСКА к лидерству. Не скажется на следующих играх московского клуба, если Слуцкий правильно расставит приоритеты в выборе тактики и состава.

    Объективно по сегодняшней ситуации первое место займет ЦСКА. Но «Ростов» и «Зенит» не будут уступать в этой гонке», — сказал Бышовец.

    Напомним, что после сыгранных 22-х туров в турнирной таблице лидирует «Ростов», который опережает ЦСКА на одно очко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2016 18:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 4 апреля 2016, 22:31

      Судя по игре с Зенитом и в тройку попасть сложно будет

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 апреля 2016, 22:14

      Если Акинфеев и дальше будет устраивать клоунаду в воротах и играть на интуиции (угадывать куда полетит мяч), а не на реакции (которой у него уже нет), то он и дальше будет пускать "бабочек", а армейцам не видать лиги чемпионов!

      0
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 4 апреля 2016, 22:08

      тут не поспоришь!)

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 апреля 2016, 22:05

      бышОвец, может будет..а может и не будет...вон алейничев...еще в начале чемпионата начал хвалитса..что спартак готовится к лиге чемпионов..и что?...а Бердыев молча делает свою работу!

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 апреля 2016, 21:37

      а какже легендарный спартак?))

      1
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      Рейтинг: +41

      slavikil 4 апреля 2016, 21:13

      Как это не печально для меня, но русский Лестер упрямо берёт очки и не отступает установке Бердыева.Ну а спорить о том, что ЦСКА всегда будет первым наврятли адекватные люди станут это делать. Обидно, что в общем не видно никаких усилений, новшеств после паузы. Головин это конечно здорово, пацан афигенно играет, но его одного мало.

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 апреля 2016, 21:01

      В конце чемпионата будет видно !

      1
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      Рейтинг: +9

      Зерг 4 апреля 2016, 20:41

      Будем верить

      0
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 4 апреля 2016, 20:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Первым будет либо Зенит, либо Локо

      -8
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      Рейтинг: +4

      mandriz 4 апреля 2016, 20:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru

      -5
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