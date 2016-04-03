Виллаш-Боаш не изменит своего решения об уходе из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш не собирается менять своего решения об уходе из санкт-петербургского клуба.

«Решение я принял раньше и огласил его. Честно говоря, уже даже запланировал свой отпуск. Должен сказать, что Россия — это страна, которая мне сразу очень понравилась, и я всегда буду считать ее своим домом. Меня хорошо приняли в «Зените». Все относились ко мне очень хорошо, и можно сказать только лучшие слова.



Однако решение это принял раньше, посоветовавшись с семьей. Вполне возможно, что я сделаю паузу в тренерской работе на год и отправлюсь домой», – заявил Виллаш-Боаш.