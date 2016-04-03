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    Шемберас: «Рад за болельщиков ЦСКА, что они до сих пор могут смеяться над «Спартаком»

    Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал о том, как он относился к противостоянию с московским «Спартаком» в бытность игроком армейцев.

    – Вы недавно сказали, что игра «Спартака» вызывает смех.

    – Так и есть, она вызывает смех. Вот он меняет тренеров, генеральных директоров, стадионы меняет. Я не знаю, что еще надо поменять. Игроков всех? Половину уже поменяли. Мне сложно сказать, почему все так, но складывается впечатление, что надо в церковь сходить. Лучше пару раз.

    – Какие вы чувства испытывали, когда не проигрывали «Спартаку» семь лет подряд?

    – Нам уже смешно было. Подходит игра, они угрожают нас порвать, разорвать. Мы каждый раз на базе сидели и смеялись, что они опять там чего-то грозятся.

    – Как выяснилось, Баженов мог забить пяткой.

    – В тот день, когда серия прервалась, нам как раз предвещали легкую победу. Это был 2008 год, мы во второй половине только «Спартаку» и проиграли кажется. Считалось, что у них совсем не было шансов. Причем мы имели колоссальное число моментов: Жирков вышел один на один – не забил, еще были моменты у Вагнера… Но вот так в футболе бывает, мы атаковали-атаковали, а нас на контре поймали и забили гол какой-то нелогичный. Для нас поражение не стало каким-то ударом, скорее для них было счастье, наконец-то свершилось. Перед болельщиками нашими было только неудобно. Я вообще рад за болельщиков ЦСКА, ведь они до сих пор могут посмеяться над «Спартаком».

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2016 16:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      Spartak_miaso_57 7 апреля 2016, 19:49

      Ч.Е.Р.Т.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 3 апреля 2016, 22:18

      маразматик старый!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2016, 22:12

      Почему даже эти зад.ро.ты чемпионы якобы-и те только и знают что пиариться за счет Спартака.Вон сегодня вас бомжи 2-0 натянули-почему мы не злорадствуем на ваших ветках ?????? Просто Спартак до сих пор самая популярная команда России.И вы хоть задохнитесь от своего гни.ло.го смеха а вам никогда не достичь такой любви народа.

      3
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      Рейтинг: +91

      mexti69 3 апреля 2016, 21:29

      шембирес это кто? у цска нет нечего смотрите кто на скамейке, иуда анопка. лахамот авчинников и любител слудский. я уверен даже кинфея по завершению кореры кони забудут за пару дней)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > mexti69 3 апреля 2016, 22:25

      Про тех кто на скамейке - наоборот это плюс. Российские специалисты. То же самое сейчас и у спартака и у Локомотива) и это радует!

      2
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan 3 апреля 2016, 20:33

      Настоящий профессионал не позволил бы себе так говорить

      9
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 апреля 2016, 20:05

      а чего это лабусятина разкудахталась?гнилое говно,а не игрок.как этот убогий задрот о чём то судить может?чмырдяй одним словом

      3
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 3 апреля 2016, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодец, хорошо сказал!

      -4
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      Рейтинг: +1608

      кто там 3 апреля 2016, 17:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      100 балов, красава. обосрали опять краснобелых. главных дураков из свиней что то на сайте не видно после вчерашней игры.

      -8
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      Рейтинг: +1608

      кто там 3 апреля 2016, 17:56

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 3 апреля 2016, 17:02

      А что Шемберас был супкр игрок? Про тебя то уже забыли, а вот по Спартак - нет. Хоть в последнее десятилетие он и играет из рук вон плохо.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Боцман52 3 апреля 2016, 20:11

      так правильно,кто вспомнит игрока расформированного клуба,а лучший способ попиарится и напомнить о себе-это что то про спартак сказать.а учитывая гнилое нутро лабусов,тут ничего удивительного

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