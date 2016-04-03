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    Сафонов считает, что «Локомотив» и «Рубин» сыграют вничью

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящая игра 22-го тура российской Премьер-лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином» завершится вничью (1:1).

    «На удивление Рыжиков играет против «Локомотива» удачно, почти не пропускает, но железнодорожники сейчас на ходу и хотят попасть в Европу по итогам сезона. А вот «Рубин», наоборот, стабильностью похвастаться не может», – отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 22-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 15:30
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