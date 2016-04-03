Сафонов считает, что «Локомотив» и «Рубин» сыграют вничью

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящая игра 22-го тура российской Премьер-лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином» завершится вничью (1:1).

«На удивление Рыжиков играет против «Локомотива» удачно, почти не пропускает, но железнодорожники сейчас на ходу и хотят попасть в Европу по итогам сезона. А вот «Рубин», наоборот, стабильностью похвастаться не может», – отметил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 22-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».