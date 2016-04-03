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    Девич: «Сейчас каждая игра для «Рубина» как финал»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о своих ожиданиях от игры 22 тура чемпионата России против московского «Локомотива».

    «Каждая игра для нас как финал. Тем более непросто играть в Москве. Но у нас хорошая команда, каждый хочет себя проявить и бояться никого не надо. Нужно верить, что мы сможем добиться положительного результата, и стремиться к этому. В середине подготовительного цикла мы провели контрольный матч, в котором все получили шанс поиграть. Это касается и основного и молодежного составов. Обе команды провели неплохой поединок. Молодежь доставила нам немало проблем, сумела забить дважды. Думаю, там есть перспективные ребята. Все зависит только от них, нужно просто продолжать работать», – отметил Девич.

    Источник: ФК «Рубин»

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    03.04.2016 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      msbleff 3 апреля 2016, 13:39

      все равно сегодня прогарите

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    • ...
      Рейтинг: +15

      nail1984 3 апреля 2016, 13:05

      Ждём сегодня победы!!!

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