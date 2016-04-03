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    Жена Алиева: «Александр избил старшего сына и пытался подкупить полицию, чтобы они посадили меня»

    У футболиста любительского клуба «Рух» Александра Алиева возникли сложности не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. Об этом сообщила в своем аккаунте на Facebook Татьяна Алиева, его жена.

    «Так уж получилось, что на сегодняшний день мне нужно рассчитывать на себя, друзей и юристов. Алиев в запое дошел до того, что избил старшего сына, дочке сказал, что нашел ей новую маму, невзирая на то, что ребенку после больницы нельзя переживать.

    Пытался подкупить новую полицию. Слава богу, ребята честно исполняют свою службу. Не знаю, что он хочет мне пришить на 7 лет лишения свободы по наркотикам. Я согласна хоть сейчас проверяться на наркотики и уровень алкоголя в крови.

    Я достаточно долго прикрывала человека, которого считала своим мужем. Больше не хочу! Не ищу, наверное, поддержки, так как понимаю: все остаются при своем мнении. Просто хочу, чтоб люди знали», — написала Алиева.

    Источник: Facebook.com

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    03.04.2016 10:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +30

      druga7 5 апреля 2016, 00:11

      У них с Милевским было все. Слава деньги. Про.......бали Кто теперь они алкаши наркоманы. Их не хотят видеть ни один клуб Украины при нынешнем чемпионате. А чемпионат кстати был какое то время круче Российского

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 апреля 2016, 17:51

      Деградиравший алкаш,тупейший орангутан, неспособный связать и пару слов ,что в жизни,что и на поле.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 апреля 2016, 16:36

      Если так и есть на самом деле, то он мужик! Это же так круто перекладывать свои проблемы в карьере на жену, избивать ее и детей, когда в твоей жизни из-за тебя же идет что-то не так.

      0
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      Рейтинг: +82

      KELT88 3 апреля 2016, 15:52

      А правды нам ни кто не скажет. Один будет говорить одно, вторая - другое.

      0
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      Рейтинг: +23

      Трувор 3 апреля 2016, 15:45

      Пляяяаа...
      Аля пошёл в разнос. Миле нужно поддержать друга

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 апреля 2016, 14:46

      Гадёныш, кажись, так давно уже называется он?

      0
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      Рейтинг: +20

      chupakabra 3 апреля 2016, 14:27

      этот товарищь нам уже все показал, не думаю, что он заслуживает внимания

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 апреля 2016, 13:01

      уб людок

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 12:35

      Хорош Гусь.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 апреля 2016, 11:01

      Какое отношение это всё имеет к футболу???

      3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Обер-КанцлерЪ 3 апреля 2016, 12:30

      Вот именно.

      3
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      Рейтинг: +93

      Sam_51 > Обер-КанцлерЪ 3 апреля 2016, 12:30

      "У футболиста любительского клуба «Рух» Александра Алиева "- это тебе ни о чем не говорит?

      -2
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      Рейтинг: +47

      Ruludo > 3a zenit 3 апреля 2016, 15:23

      Это при том что некогда отличный футболист был, в сборной Украине играл, за Локо каждый штрафной- гол. Лучше него штрафные никто не бил на моем веку. Даже западные звёзды не отличались такой результативностью...

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      Рейтинг: +23

      Трувор > Обер-КанцлерЪ 3 апреля 2016, 15:51

      Вообще-то Алиев играл за легендарный отечественный ФК "Динамо"(Киев).. И за московский "Локомотив" играл. И неплохо играл.. Птенец Сёмина. Его пушечные удары и штрафные - это нечто!

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      Рейтинг: +6

      stasonsmur > Трувор 3 апреля 2016, 18:03

      это точно, лучше него штрафные никто не исполнял, почему его из локо убрали непонятно? после этого он и пошел в разнос!

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