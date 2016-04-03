Аллегри: «К концу сезона выигрывать становится все труднее»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после победы в матче 31-го тура Серии А против «Эмполи».

«Выигрывать матчи – это непросто, и делать это становится еще сложнее в конце сезона, а «Эмполи» играет в хороший футбол.

На этом отрезке сезона результаты играют большую роль, и я должен похвалить парней, потому что выиграть 20 матчей за 21 тур – это подвиг», – сказал Аллегри.

Также наставник туринцев ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

«Когда унас будет свободное время днем, мы встретимся с представителями клуба. По нынешнему контракту у меня остается еще год, клуб всем доволен, я – тоже. Когда мы встретимся, мы подпишем бумаги».