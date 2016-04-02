Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селезнев: «1:1 с «Амкаром» – это проигрыш для «Кубани»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ, в котором краснодарская команда сыграла вничью с «Амкаром» (1:1).

    – Какие впечатления оставила игра?

    – Что говорить? Очень слабо мы сыграли, очень слабо. Если мы не будем дома с «Амкаром» играть, то...

    – Шумиха вокруг «Кубани» могла как-то повлиять на команду?

    – Нет, совсем нет. Я вообще не знаю, откуда это все взялось. Может, у ребят что-то было по этому поводу, но лично у меня – ни одного вопроса. Ни одного. Я понимаю ребят, но лучше у них спрашивать. Я могу отвечать только за себя.

    – Почему вы считаете, что сыграли слабо?

    – А как можно дома не обыграть «Амкар». А кого обыгрывать тогда? ЦСКА на выезде? Или «Спартак» на выезде?

    – То есть 1:1 – это по-вашему проигрыш?

    – Я считаю, что да. Мы обязаны были побеждать. Если мы хотим остаться в Премьер-лиге без стыков, мы обязаны обыгрывать «Амкар» дома. Мы не имеем права терять очки сегодня. Это мое такое мнение.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2016 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 3 апреля 2016, 16:08

      что лепит этот селезень? кого он обязан был побеждать?
      пусть повтор всей игры посмотрит.
      и спасибо скажет что ему спорный пендаль дали пробить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 3 апреля 2016, 14:56

      Жаль потерянные очки((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 3 апреля 2016, 00:16

      кубаноидам в стыки бы попасть еще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 апреля 2016, 23:06

      Мнение правильное, но и Амкар - не слабина, ага.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11