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    Новосельцев: «Еще во дворе знал, что сделаю предложение своей девушке так, чтобы запомнилось»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев рассказал, как у него созрела идея сделать предложение своей избраннице Катерине Кейру.

    – Предложение на футбольном поле – чья идея?

    – Идея эта была у меня еще до знакомства с Катериной. Еще во дворе знал, что если буду делать предложение своей девушке, то не наедине, а так, чтобы это запомнилось. Это должно быть что-то необычное, чтобы невесте было приятно. Сделать предложение на футбольном поле – отличная идея. Ну и матч, конечно, нерядовой был – в родном городе Катерины, за «Ростов», против моей бывшей команды «Торпедо», при полном стадионе болельщиков. Такой шанс выпадает редко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.04.2016 20:13
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