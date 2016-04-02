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    Зе Луиш вернется на поле к игре с «Кубанью»

    Форвард «Спартака» Зе Луиш не сможет принять участие в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова» по причине травмы приводящей мышцы бедра, заявил начальник медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов. Было принято решение поберечь игрока из Кабо-Верде. Его возвращение на поле должно состояться во встрече следующего тура с «Кубанью» (10-го апреля).

    Напомним, что Зе Луиш повредился в расположении своей национальной сборной. В трех последних турах нападающий записал на свой счет три забитых мяча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2016 18:58
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