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    Родолфо покинул стадион на машине скорой помощи

    Защитник «Терека» Родолфо, получивший повреждение в поединке 22-го тура чемпионата России против «Анжи» (4:2), покинул стадион на «карете» скорой помощи, сообщает на своей странице в Twitter комментатор матча Михаил Моссаковский. О степени тяжести травмы никаких сведений пока нет. Напомним, за пять минут до окончания встречи бразилец был заменен на своего соотечественника Кена.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Родолфо принял участие в 20-ти играх, получив пять желтых карточек. В России бразилец также известен по выступлениям за «Локомотив» с 2007-го по 2011-й годы.

    Источник: Twitter

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    02.04.2016 18:22
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 апреля 2016, 12:31

      Верим в грядущий матч! Отберите очки! А Родолфо жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Арслан) 3 апреля 2016, 00:00

      не 4 2 а 3 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 2 апреля 2016, 19:15

      Кадыров подарил машину

      -1
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