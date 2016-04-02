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    Руководство «Уфы» проведет серьезный разговор с Перевертайло

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после поражения команды в матче 22-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1) заявил, что между руководством клуба и главным тренером Евгением Перевертайло состоится серьезный разговор.

    «Кредит доверия складывается из игровой тактики и настроя команды. Скажу так: сегодня наш тренер Евгений Николаевич Перевертайло, но у нас с ним будет серьезный разговор», – сказал Газизов.

    Отметим, что на данный момент «Уфа» занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2016 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +988

      опус 2 2 апреля 2016, 17:09

      Руководству Уфы вкладываться надо было в зимнее трансферное окно! А теперь тренер виноват ! Удачи вам ребята !!! От всей души !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 апреля 2016, 16:23

      не надо валить все на тренера

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 2 апреля 2016, 16:19

      Ненадо было Колыванова отпускать...

      1
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