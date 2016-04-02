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    Малафеев: «Гилерме заслужил место в составе сборной России»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отметил, что вратарь «Локомотива» Гилерме заслуженно был вызван в сборную России, а также выразил мнение, что команда Франции не будет фаворитом на домашнем чемпионате Европы.

    «Мне кажется, что Гилерме своей игрой в нашем чемпионате вполне заслужил появление в составе сборной.

    По игре многие команды претендуют на победу на Евро. Учитывая, что французы хозяева турнира и у них будет поддержка своих болельщиков, то они будут являться претендентом, но говорить, что они будут фаворитом, я бы не стал», – подчеркнул российский вратарь.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2016 14:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 2 апреля 2016, 19:01

      Пусть будет Гилерме, только не Акинфеев.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 14:46

      Франки отличную team собрали!А в ворота при плохом раскладе,можно Габулова ставить запросто

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