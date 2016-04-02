Рауль: «Требования к игрокам «Реала» очень высоки»

Бывший нападающий «Реала» Рауль рассказал о больших требованиях к футболистам мадридского клуба, а также выразил мнение, что что не смог бы выиграть конкуренцию у форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду являются величайшими игроками в истории футбола. Не уверен, что имел бы много игровой практики, если бы выступал с ними в одной команде.

Требования и ожидания к игрокам «Реала» очень высоки. Болельщики довольны только в случае побед и завоевания трофеев, Но это «Реал», здесь титулы нужны каждый год, и если вы не завоевываете их – будет сложно. Такова жизнь игроков «Реала», – подчеркнул Рауль.