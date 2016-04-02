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    Скрипченко: «Урал» должен стремиться к росту и продолжать движение вперед»

    Наставник «Урала» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ, отметив, что команда была готова к организованной обороне уфимцев и их быстрым контратакам.

    «Безусловно, очень тяжелая победа. «Уфа» в таком положении, что отступать им некуда и мы ожидали, что команда будет организованно обороняться, искать свои шансы в быстрых атаках. Мы были к этому готовы. Заставили ошибиться вратаря. Думаю, это заслуга всей команды и Гогниева, который подытожил эти действия. Во втором тайме хотелось более качественно сыграть, но, думаю, что над ребятами довлело стремление одержать победу, чтобы вклиниться в борьбу за лидирующие позиции.

    Думаю, нам не стоит витать в облаках, потому что мы еще ничего не выиграли и ничего не сделали существенного в плане результата. Должны стремиться расти и двигаться вперед. Очки посчитаем в конце сезона, а там будет видно», – сказал Скрипченко.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    02.04.2016 14:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 2 апреля 2016, 14:31

      Глядишь и правда в ЛЕ протиснемся.

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