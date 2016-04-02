«Эмполи» попытается в гостях отобрать очки у лидера «Ювентуса»

В поединке 31-го тура Серии А лидер «Ювентус» принимает середняка «Эмполи». «Бьянконери» ведут упорную борьбу за титул, поэтому стоит ожидать, что клуб из Турина приложит максимум усилий для победы. Кроме того, нельзя сказать, что и «Эмполи» уже выполнил свою турнирную задачу на сезон: команда вполне еще может опуститься в зону вылета.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи «Ювентус» – «Эмполи» в 21:45. Не пропустите!