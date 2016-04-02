Яровинский: «Все ведущие европейские команды практикуют аренду молодых футболистов»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о том, зачем клуб отдает молодых игроков в аренду.

– Конкуренция очень серьезная. У нас даже Оланаре не всегда выходит на поле. Так что все, по-моему, логично. Если кто-то считает, что мы избавляемся от балласта, переубеждать сложно.

Взять последние матчи молодежной сборной России, которые сложились, к сожалению, неудачно, но было видно, как наш Караваев вырос за два сезона в Чехии. Летом он вернется в ЦСКА гораздо более опытным и квалифицированным исполнителем. А люди говорят про балласт…

– Вы считаете, что Караваев сможет выиграть конкуренцию у Фернандеса?

– Вячеслав все равно вернется уже совершенно другим футболистом. Это всегда палка о двух концах. Можно здорово вырасти, просто бывает, что люди, которые остались в клубе, не стали слабее.

Все ведущие европейские команды практикуют аренду молодых.

В текущем чемпионате Чехии Караваев провел 21 матч за «Яблонец», в которых забил три гола.